العرض المسرحى تحت الترابيزة كامل العدد على مسرح مركز الهناجر للفنون

شهد مسرح مركز الهناجر للفنون بقاعة د. هدى وصفى، العرض المسرحي "تحت الترابيزة" لفرقة البحيرة القومية المسرحية، وذلك فى إطار فعاليات الدورة ال ٤٥ للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم، والتى يتم إهدائها لروح الفنان الراحل والمخرج الكبير عبد الرحمن الشافعى، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، فى الفترة من ٣ إلى ٢١ يونيو الجارى، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، الإدارة العامة للمسرح برئاسة محمد جابر، ويتضمن تقديم ٢٩ عرض مسرحى لمختلف الفرق المسرحية بأقاليم مصر.









ضغوط كبيرة



أوضح مخرج العرض محمد البياع أن العرض المسرحى "تحت الترابيزة" لفرقة البحيرة القومية المسرحية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش عبارة عن فكرة صراع الطبقات التى يقدمها برؤية إنسانية بسيطة تعتمد على التكنيك السينمائى للمسرح الأسود ليسلط الضوء على أحلام بعض الشخصيات والفئات من المجتمع التى يتم قهرها بسبب طيبتها أو ظروف حياتهم، من خلال فتاة يتوفى والدها فتتعرض لقهر وضغوط كبيرة، وكذلك فنانة تسعى للنجومية فتضطر أن تقدم تنازلات حتى تصل للنجومية، كما ناقش العرض مشاكل إنسانية واجتماعية متعددة، وختاما رسالة العرض "إحذر وأنت تحلم فلربما تتحقق أحلامك".

العرض تمثيل عبد الرحمن منيب، مهاب السكرى، نوران هشام، زياد الصاوى، نادر ماضى، هناء الصعيدى، مهاب السكرى، مهينار بدر، عمرو معروف، حازم سمير، مريم ناصر، محمد الحداد، رانيا صبرى، أحمد القسطاوى، رامى على، حسام شرف، إيناس محمد، الأشعار مروة قنديل، أحمد الدمنهورى، دراما حركية كريم خليل، ألحان أحمد الدمنهورى، ديكور وملابس شادى قطامش، دراما حركية محمود فوزى، محمد الصيرفى، حمدى عبد المنعم، يوسف عبد السلام، محمود ذكى، محمد جلال، إبراهيم عبد المولى، مكياج ياسمين شاهين، تنفيذ ديكور السيد حسين وعلى هلال، تنفيذ ملابس ايمان محمد، تدقيق لغوي عبد الله منذر، تنفيذ موسيقى زياد داوود، توزيع موسيقى محمد مصطفى، مساعد مخرج محمود كيشه، مخرج مساعد عمر الحوفى، إخراج محمد البياع.

وذلك بحضور لجنة تحكيم المهرجان المكونة من أ.د. هدى وصفى، المخرج القدير ناصر عبد المنعم، الناقد جرجس شكرى، د. وحيد السعدنى، الموسيقار أحمد حمدى رؤوف.