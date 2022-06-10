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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

خيل البحر ضمن عروض المهرجان الختامى لفرق الأقاليم

صدى البلد

 نظمت الهيئة  العامة لقصور الثقافة العرض المسرحى "خيل البحر" لفرقة المركز الثقافى بطنطا، ضمن فعاليات المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية فى دورته الـ45، والتى يتم إهدائها لروح الفنان الراحل والمخرج الكبير عبد الرحمن الشافعى، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة الفنان محمد جابر، وتقام فعالياته فى إطار التعاون بين قطاعات الوزارة على مسرح مركز الهناجر برئاسة المخرج شادى سرور، فى الفترة من 3 إلى 21 يونيو 2022.

 

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قضايا هامة
 

بدأت فعاليات عرض "خيل البحر" التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، حول غريب الشاب الذي ترك السويس في أعقاب النكسة وما مر به في حياته حتى الآن، وأوضح مخرج العرض أنه يناقش عدة قضايا هامة ومنها تأثير الحرب في الإنسان وانعكاساتها عليه، وفكرة الإرادة الحرة.

أضاف: عندما يختار الإنسان اختيارا حرا عليه تحمل عواقبه، والإرادة الحرة دائما قضية وفكرة هامة، كما ألقي الضوء على الإنسان المصري في فترة زمنية محددة، وبالأخص في فترة الستينيات، حيث أقترب من الصورة الإنسانية والتاريخية  لهذه الحقبة وحتى وقتنا الحالي وذلك من خلال صورة تعبيرية، وسلط الضوء على مدينة السويس بما أنها من أكثر المدن التي تعرضت لتغيرات عديدة على المستوى الإنساني فبرز ذلك من خلال أحد الشخصيات المولودة بهذه المدينة، والذي يسعى للبحث عن رزقه ومن خلال رحلته بحثا عن إثبات ذاته، العرض تأليف د. طارق عمار، بطولة حاتم الجيار، إبراهيم الصباغ، محمد الرملاوي، عبد الله محمد فتح الله، حسام حموده، مصطفى طارق، عبد الله نافع، مي الكفراوي، يمنى عامر، عبد الرحمن عبده، أحمد عبد الحكيم، يوسف رجب، مريم مصطفى، رنيم أحمد، أحمد فتوح، ديكور محمد طلعت، تنفيذ موسيقي مروان عبد العزيز، مخرج منفذ عبد الله نافع، إخراج محمد فتح الله.

جاء العرض بحضور لجنة تحكيم المهرجان المكونة من د. هدى وصفى، المخرج القدير ناصر عبد المنعم، الناقد جرجس شكرى، دكتور وحيد السعدنى، الموسيقار أحمد حمدى رؤوف.

خيل البحر فرق الأقاليم قصور الثقاقة السويس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى

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