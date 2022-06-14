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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منح جديدة للعلماء في المرحلة المبكرة من حياتهم المهنية.. تفاصيل

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية والمركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية عن منح  Smart Fellowships- September 2022 وتقدم المنح للدول الأعضاء في مركز ال ICGEB للعلماء في المرحلة المبكرة من حياتهم المهنية الذين يرغبون في قضاء ما بين 3 و 9 أشهر في مؤسسة بحثية في دولة عضو في الICGEB غير دولتهم.

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واوضحت أنه لمزيد من المعلومات عن كيفية التقدم:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/smart-fellowships/

وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عقدت فى إطار اهتمام الحكومة المصرية بتطوير استراتيجية الحركية الكهربائية للقضاء على بعض العوائق الأكثر شيوعًا ولنشر الحركية الكهربائية وخلق سياسات لتحفيز استخدام السيارات الكهربائية، عن قيام مجلس بحوث الكهرباء والطاقة بقطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمى بعقد ورشة عمل لدراسة ”مستقبل السيارات الكهربائية والتشريعات التى تساعد على انتشارها” أمس السبت الموافق  11/6/2022 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بفندق رمسيس هيلتون لعرض  نتائج ومخرجات الدراسة .

وأوضحت أنه سيتم مناقشة العديد من الموضوعات من خلال ورشة العمل لتتناول ما سعت إليه الدراسة فى وضع خطة لنشر الحركية الكهربائية في محاولة للحد من الانبعاثات، والحد من الاعتماد على واردات الوقود وانشاء سياسات لتحفيز استخدام السيارات الكهربائية ، لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/electric-cars/

وكان الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أعلن أسماء الفائزين في الموسم الثاني لمسابقة الصور العلمية، التي فاز بها 19 متسابقاً في أربعة مجالات هي: الحياة البرية والطبيعية، وعلوم الفلك والفضاء، والصور المجهرية، والصور العامة (الهندسية والمعمارية). وجميع الأسماء معلنه علي الموقع الرسمي للأكاديمية www.asrt.sci.eg .

 

وأوضح أن الفائزين بالمراكز الأولي في مجال الحياه البرية والطبيعية هم دعاء بلال، رمضان منير عواد، فاطمة إسماعيل أحمد، محمد محمود إسماعيل، وسمر كمال الدين، أما الفائزين في مجال علوم الفلك والفضاء وائل عمر محمود، ومحمد أحمد عبد الله، كما فاز في مجال الصور المجهرية أحمد رمضان عبد الرحيم، ورمضان منير عواد، وفي مجال الصور العامة (الهندسية والمعمارية) فاز ياسر محمد علاء الدين مبارك، آية سمير سالم، وسمر كمال الدين فرج، أحمد رزق حسين، وستيفن أمجد وقام بالتحكيم لجنة متخصصة من أساتذة الفوتوغرافيا في كليات الفنون والعلماء المعنيين بالكتابة العلمية، وكانت لجنة التحكيم تبحث عن صور علمية وتراثية وطبيعية مبدعة ومعبرة وذات جودة استثنائية ومن زوايا فريدة، وستمنح الأكاديمية جوائز رمزية للفائزين الأوائل من كل مجال ومكافأت مالية رمزية بحوالى 150 ألف جنيه.
 
وأوضح صقر في تصريح له أن المعنى والرسالة والهدف أعمق بكثير من مجرد مكافأة مالية، حيث أن هذه المسابقة تأتي في إطار جهود الأكاديمية لنشر الثقافة العلمية والتصوير العلمى المحترف بين فئات المجتمع. حيث يمثل التصوير الفوتوغرافي أداة قوية في التقاط الظواهر العلمية والحياة البرية فى دعم التواصل العلمى ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومن غير المعقول أن نستخدم صور محمية بحقوق مؤلف من على الانترنت فى كل محاضراتنا وتقاريرينا وعروضنا المرئية وحتى صفحات مواقع الأنترنت الخاصة بمؤساستنا، منتهكين حقوق الملكية ونحن المسؤولين عن حمايتها، وحتى إذا قمنا بشراء حقوق هذه الصور من بعض المواقع المعروفة فإننا نحافظ على حقوق الملكية ولكننا نساعد فى طمس الهوية المصرية، ومن المعلوم أن كل تفريط فى الهوية حتماً سيتبعه، ولو بعد حين، تفريط فى التاريخ وكل تفريط فى التاريخ سيتبعه حتماً تفريط فى الجغرافيا وهذا ما نخشاه.

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