بزيادة في عدد أيامه.. مهرجان مالمو للسينما العربية يعلن موعد دورته المقبلة

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن موعد انعقاد دورته الثالثة عشر، والتي تستضيفها مدينة مالمو السويدية في الفترة بين 28 أبريل إلى 4 مايو 2023، وهو ما يعني زيادة عدد أيام المهرجان لتكون سبعة أيام كاملة.



وتحدث مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي عن القرار قائلًا: بعد النجاح الكبير الذي شهدته دورة 2022، والتعليقات المتكررة من جمهور المهرجان وضيوفه بازدحام البرنامج بالعروض والأنشطة، كان من المنطقي زيادة عدد الأيام بدءًا من الدورة المقبلة، تماشيًا مع التوسع المستمر في حجم المهرجان وعدد أفلامه وضيوفه وأنشطته.

مالمو

كانت الدورة الثانية عشر للمهرجان، أقيمت في الفترة بين 4 و9 مايو 2022، وشهدت عرض ما يزيد عن 70 فيلما عربيا من مختلف الأنواع والجنسيات، وشهدت حضور ما يزيد عن 200 ضيف من صناع وخبراء السينما والإعلام العرب والأجانب، بالإضافة لاستمرار أيام مالمو لصناعة السينما، ذراع المهرجان المخصص للمحترفين، وبرنامج منح دعم الإنتاج المشترك بين الدول العربية ودول الشمال.

ويعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه.