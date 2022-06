بـ235 مليون مشاهدة.. أول فيديو تم نشره على يوتيوب منذ 17 عاما

6/14/2022 4:30:33 AM

الثلاثاء 14/يونيو/2022 - 04:30 ص 6/14/2022 4:30:33 AM

احتل تطبيق يوتيوب جزءًا كبيرًا من حياتنا اليومية على مر السنوات الماضية، فلا يمكن أن يمر يوم تمسك فيه بهاتفك دون أن تصادف عدة مقاطع فيديو من تطبيق الفيديوهات الشهير، مما يدفعك للتساؤل ما أول فيديو تم نشره على اليوتيوب ومتى حدث ذلك؟.

انطلق يوتيوب في 14 فبراير 2005 بواسطة «ستيف تشين»، «تشاد هيرلي» و«جاويد كريم»، وبعد ذلك قامت شركة جوجل Google بشرائه مقابل 1.65 مليار دولار في أكتوبر 2006، بعد 18 شهرًا من نشر أول فيديو لها وبعد 10 أشهر من إطلاقها رسميًا".

ومؤخرًا، فاجأ جاويد كريم العالم بمشاركة أول مقطع فيديو تم نشره على يوتيوب وتبلغ مدته 19 ثانية، حيث ظهر فيه هو بنفسه داخل حديقة حيوان سان دييجو بينما كان واقفًا بالقرب من حظيرة فيل.

وقد حصد المقطع النادر بعنوان "Me at the zoo انا في حديقة الحيوان" حتى الآن أكثر من 235 مليون مشاهدة وأكثر من 12 مليون إعجاب.

كريم، وهو من أصل بنجلاديشي وألماني، نشر مقطع الفيديو في 23 أبريل 2005، وكان مكتوبًا عليه: "إذا فكرت في الأمر، فقد بدأ كل شيء بفيلم قصير".

تلقى المقطع ردًا من حديقة حيوان سان دييجو منذ حوالي عامين، كتبوا فيه: "يشرفنا للغاية أنه تم تصوير أول فيديو على الإطلاق على YouTube هنا."