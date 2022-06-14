عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بـ235 مليون مشاهدة.. أول فيديو تم نشره على يوتيوب منذ 17 عاما

جاويد كريم
جاويد كريم

احتل تطبيق يوتيوب جزءًا كبيرًا من حياتنا اليومية على مر السنوات الماضية، فلا يمكن أن يمر يوم تمسك فيه بهاتفك دون أن تصادف عدة مقاطع فيديو من تطبيق الفيديوهات الشهير، مما يدفعك للتساؤل ما أول فيديو تم نشره على اليوتيوب ومتى حدث ذلك؟.

 

انطلق يوتيوب في 14 فبراير 2005 بواسطة «ستيف تشين»، «تشاد هيرلي» و«جاويد كريم»، وبعد ذلك قامت شركة جوجل Google بشرائه مقابل 1.65 مليار دولار في أكتوبر 2006، بعد 18 شهرًا من نشر أول فيديو لها وبعد 10 أشهر من إطلاقها رسميًا".

 

ومؤخرًا، فاجأ جاويد كريم العالم بمشاركة أول مقطع فيديو تم نشره على يوتيوب وتبلغ مدته 19 ثانية، حيث ظهر فيه هو بنفسه داخل حديقة حيوان سان دييجو بينما كان واقفًا بالقرب من حظيرة فيل.

 

وقد حصد المقطع النادر بعنوان "Me at the zoo انا في حديقة الحيوان" حتى الآن أكثر من 235 مليون مشاهدة وأكثر من 12 مليون إعجاب.

 

كريم، وهو من أصل بنجلاديشي وألماني، نشر مقطع الفيديو في 23 أبريل 2005، وكان مكتوبًا عليه: "إذا فكرت في الأمر، فقد بدأ كل شيء بفيلم قصير".

 

تلقى المقطع ردًا من حديقة حيوان سان دييجو منذ حوالي عامين، كتبوا فيه: "يشرفنا للغاية أنه تم تصوير أول فيديو على الإطلاق على YouTube هنا."

 

يوتيوب YouTube اليوتيوب YouTube يوتيوب تطبيق يوتيوب مقطع يوتيوب فيديو فيديوهات Google حديقة الحيوان جوجل Google اخبار المنوعات أخبار الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

نسيوا درجات التابلت.. رسوب جماعي لطلاب أولى وثانية ثانوي في مدرسة بالحلمية

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

انهيار الذهب.. تراجع 12 جنيهًا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

موضوعات متعلقة

اكتشاف غير متوقع.. النحاس يمكنه القضاء على كورونا

لأول مرة في التاريخ.. اكتشاف بيضة ديناصور عمرها ملايين السنين بالهند

أتلانتس المفقودة.. العثور على مدينة بريطانية اختفت تحت المياه منذ 650 عامًا

وثائق مزورة.. تفاصيل براءة كريستيانو رونالدو من اغتصاب امرأة في نيفادا

خدعة العقل.. قصة ظاهرة وهم القمر وتسببها في تغير حجمه

أمل جديد.. نجاح عملية زرع أمعاء دقيقة من إنسان لآخر

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

ترشيحاتنا

بـ235 مليون مشاهدة.. أول فيديو تم نشره على يوتيوب منذ 17 عاما

عبد العال: سأعتزل التحليل حال تولي موسيماني تدريب الزمالك.. فيديو

اقتصاد الإمارات| 816 مليون درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال مايو

هل يجوز قراءة أذكار المساء بالثلث الأخير من الليل؟.. فيها 3 أقوال

البلدي بـ 48 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف غير متوقع.. النحاس يمكنه القضاء على كورونا

لأول مرة في التاريخ.. اكتشاف بيضة ديناصور عمرها ملايين السنين بالهند

باز يطير.. تفاصيل مشهد يروج للمثلية الجنسية في كرتون الأطفال Lightyear

تكريم الراحل سمير صبرى فى ختام ترى كور الفرنسى.. صور

فيديو

خلاف عائلي وانتهي.. انتهاء أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

ملحمة في حب إيهاب جلال .. اللاعبون ونجوم الكرة المصرية يرفضون رحيله عن المنتخب "فيديوجراف"

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ