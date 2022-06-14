شاهد.. عمر كمال بأحدث ظهور من تركيا

شارك مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال صورا جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عمر كمال من تركيا، وعلق: “قعدة حلوة فى تركيا 🇹🇷❤️”.

يستعد الفنان عمر كمال، لطرح أغنية جديدة بعنوان “انتي قطتي” اليوم عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

ونشر كمال عدة صور أثناء غنائه لجمهوره بالسعودية، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

من ناحية أخرى، شوق مطرب المهرجانات عمر كمال ، جمهوره لـ اغنيته الجديدة مع حمادة مجدي “ انتى قطتى ” قريبا ، ونشر صورة تجمعهما.