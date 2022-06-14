عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. عمر كمال بأحدث ظهور من تركيا

صدى البلد

شارك مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال صورا جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عمر كمال من تركيا، وعلق: “قعدة حلوة فى تركيا 🇹🇷❤️”.

txt

تعمد إخفاء ملامحها.. عمر كمال لـ فتاة عبر إنستجرام: حياتي كلها

txt

استنوا أقوى دويتو.. عمر كمال يشوق المتابعين لأحدث أعماله مع أحمد شيبة

يستعد الفنان عمر كمال، لطرح أغنية جديدة بعنوان “انتي قطتي” اليوم عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

ونشر كمال عدة صور أثناء غنائه لجمهوره بالسعودية، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

من ناحية أخرى، شوق مطرب المهرجانات عمر كمال ، جمهوره لـ  اغنيته الجديدة مع حمادة مجدي “ انتى قطتى ” قريبا ، ونشر صورة تجمعهما.

الفنان عمر كمال مطرب المهرجانات المهرجانات انستجرام مطرب المهرجانات عمر كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

لأول مرة منذ 5 شهور.. هبوط تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 988 جنيها

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

نسيوا درجات التابلت.. رسوب جماعي لطلاب أولى وثانية ثانوي في مدرسة بالحلمية

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ 5 شهور.. هبوط تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 988 جنيها

لماذا تقرأ سورة الفاتحة في صلاة الجنازة؟.. 5 أسباب لا تعرفها

أحمد الخضري: موسيماني رفض الاستمرار في الأهلي وأبلغ الإدارة السبت الماضي.. فيديو

ضبط راكبين حاولا تهريب أدوية باهظة الثمن في مطار القاهرة الدولي (صور)

مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم سيارتين بأسوان

أشرف صبحي: إعلان نتائج التحقيق في أزمة ملعب نهائي إفريقيا 16 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة تتعرض للاعتداء راكعة على ركبتيها.. مقطع فيديو يثير الفزع في الصين

بـ235 مليون مشاهدة.. أول فيديو تم نشره على يوتيوب منذ 17 عاما

اكتشاف غير متوقع.. النحاس يمكنه القضاء على كورونا

لأول مرة في التاريخ.. اكتشاف بيضة ديناصور عمرها ملايين السنين بالهند

فيديو

خلاف عائلي وانتهي.. انتهاء أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

ملحمة في حب إيهاب جلال .. اللاعبون ونجوم الكرة المصرية يرفضون رحيله عن المنتخب "فيديوجراف"

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ