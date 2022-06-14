الصين تسجل ارتفاعا في الاستثمار المباشر بنسبة 17.3%

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر منذ بداية العام الجاري 2022 بنحو 17.3٪.

ويواجه ملايين الأشخاص في العاصمة الصينية بكين إجراء فحص واختبارات فيروس كورونا، والتهديد بإغلاق مستهدف، اليوم، الاثنين، وذلك بعد إصابة ما يقرب من 200 شخص بـ"كوفيد-19" في حانة بوسط المدينة.

ويسعى المسؤولون في بكين لاحتواء تفشي كورونا من حانة هيفن سوبر ماركت في منطقة سانليتون، الذي يجتذب حشودًا كبيرة بسبب الخمور الرخيصة، بعد أيام فقط من إعادة افتتاحه، حسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال محللون إن تفشي الوباء يسلط الضوء على مدى صعوبة نجاح الصين في إنجاح سياسة "صفر كوفيد"، بينما يختار معظم العالم تعلم كيفية التعايش مع الفيروس، كما تثير عودة ظهور عدوى كورونا أيضًا مخاوف جديدة بشأن التوقعات بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكان حي تشاويانج، أكثر مناطق العاصمة الصينية بكين اكتظاظًا بالسكان، أعلن عن ثلاث جولات من الفحص الجماعي لاحتواء انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضح مسؤولون في إفادة صحفية أن الفحص الجماعي سيبدأ بين يومي الاثنين والأربعاء في حي تشاويانج الذي تقع به الحانة.