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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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من داخل غرفة الإدارة العامة بالجيزة.. حالة المرور اليوم |فيديو

حالة المرور اليوم
حالة المرور اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن حالة المرور اليوم الثلاثاء 14 - 6 – 2022.

وقال محمد القليوبي، مراسل "صباح البلد"، من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالجيزة، إن هناك سيولة مرورية بمنطقة الدقي، خاصة شارع التحرير، وكوبري الدقي في الاتجاهين، وأيضاً شارع جامعة الدول العربية، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، ومنطقة بولاق.

وأضاف مراسل "صباح البلد"، أن هناك سيولة مرورية أيضاً بميدان النهضة، والشوارع المؤدية إلى جامعة القاهرة، وكوبري 15 مايو، في الاتجاهين سواء القادم من المحور أو المتجه إليه.

وتابع محمد القليوبي أن هناك سيولة مرورية في منطقة العجوزة، وشارع أحمد عرابي، وميدان الجلاء، وكوبري أكتوبر، مشيراً إلى وجود بعض التكدسات المرورية في كوبري أكتوبر خاصة في الاتجاه لـ اليوتيوب.

حالة المرور الإدارة العامة بالجيزة مراسل صباح البلد صدى البلد الإدارة العامة للمرور بالجيزة

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