نيابة الإسكندرية تقرر ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بممر عقار بوسط المحافظة

قررت نيابة العطارين في الإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب فى ممر عقار بشارع شاكور بمنطقة محطة الرمل دون إصابات.

كما قررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان.

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وبدأت الواقعة، عندما تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى ممر عقار دون حدوث إصابات.

علي الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العطارين وقوات من الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات لإطفاء الحريق.

وبالمعاينة والفحص تبين أن سبب الحريق هو ناس كهربائى ولم يسفر عن ايه إصابات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.