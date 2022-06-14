ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

محافظة دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة .

وجاء في البيان ،ان حركة الصادر من البضائع العامة 32750 طن تشمل : 19800 طن كسب صويا و 8450 طن يوريا و 4500 طن بضائع متنوعه .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58251 طن تشمل : 7000 طن خردة و 11035 طن حديد و 14250 طن قمح و 1566 طن خشب زان و 4400 طن سكر و 20000 طن ذرة .

وأوضح البيان ،ان حركة الصادر من الحاويات 714 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 282 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2127 حاوية مكافئة .

وأشار البيان ،الى ان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 82664 طنا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 291186 طنا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4780 شاحنة.

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