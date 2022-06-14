صحة دمياط تُعلن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بمدارس التمريض للبنات

أعلنت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بدمياط عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بمدارس التمريض للبنات للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ من الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١ وطبقا للشروط المُعلن عنها.

وفيما يخص الأوراق المطلوبة .. يتم تقديم صورة ضوئية من شهادة الميلاد وشهادة النجاح بالاعدادية وأيضا بطاقة ولى الأمر، على أن تقدم الأصول فى حالة القبول وسيتم التقديم طبقا للمجموع:

أولاً.. من مجموع ٢٧٣ إلى ٢٨٠ درجة يبدأ التقديم اعتبارا من الأحد ٢٦ يونيو حتى الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢



ثانياً.. من مجموع ٢٦٧ حتى أقل من ٢٧٣ درجة يبدأ التقديم اعتبارا من الأربعاء ٢٩ يونيو حتى الإثنين ٤ يوليو ٢٠٢٢



ثالثاً ..بالنسبة للمتخلفين من جميع المراحل سيتم التقديم فى ٧يوليو ٢٠٢٢

كما ستعقد امتحانات مادتى الإملاء واللغة الانجليزية لمن اجتاز شرط المجموع والاحتياطى بجميع المدارس يوم الأحد الموافق ٣١ يوليو فى تمام العاشرة صباحا ولا يسمح بالتأخير " درجة اجتياز الإملاء واللغة الانجليزية ٧٠%" ،وسيتم اعلان النتيجة بجميع المدارس يوم الأربعاء الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٢ ،على أن يكون آخر موعد لتلقى التظلمات يوم الأحد الموافق ٧ أغسطس.

وفيما يلى بيان بمواعيد المقابلة الشخصية واختبارات القدرات وكشف الهيئة بمقر المدارس.



١- مدرسة تمريض دمياط..( الأحد ١٤ اغسطس)

٢- مدرسة تمريض كفر سعد..( الاثنين ١٥ أغسطس )

٣- مدرسة تمريض فارسكور..( الثلاثاء ١٦ أغسطس )

٤- مدرسة تمريض الزرقا ..( الأربعاء ١٧ أغسطس )

٥- المتخلفين من جميع المدارس ..( الخميس ١٨ أغسطس )

لن تقبل أى أوراق فى غير الموعد المحدد لكل فئة.