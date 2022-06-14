التعليم العالي: رابط اختبارات القبول بالجامعات الأهلية والتسجيل يعمل بشكل جيد

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اختبارات القبول لطلاب الجامعات الأهلية تجرى اليوم، الثلاثاء، بشكل منتظم، حيث تجرى الاختبارات لأول مرة في المنزل وبمراقبة إلكترونية.

وقال المصدر لـ"صدى البلد"، إن السيستم الخاص بعقد الاختبارات يعمل بشكل جيد، وهناك متابعة من الوزارة لاستمرارية عمله بالكفاءة المطلوبة لعقد الامتحانات.

وقد انطلقت اليوم، الثلاثاء، اختبارات القبول بالجامعات الأهلية المصرية الأربع (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، الجلالة) عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامجها المتميزة في العام الدراسي (٢٠٢٢-٢٠٢٣).

وأعلنت الجامعات الأهلية المصرية الأربع (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، الجلالة) عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامجها المتميزة في العام الدراسي (٢٠٢٢-٢٠٢٣) اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٤/٦/٢٠٢٢ وحتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٢، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ أو العام السابق ٢٠٢٠-٢٠٢١ بنفس قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وتشمل الشهادات المعادلة ما يلي: “التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، والشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، والشهادات العربية”، طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها.

يتاح التقدم هذا العام للحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.

وتدعو الجامعات الأربعة الطلاب المصريين للتقدم والتسجيل عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية التي توفرها للطلاب المصريين داخل الوطن وخارجه.

https://admission.egypt-hub.edu.eg/

وفيما يخص الطلاب غير المصريين الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية، يُمكنهم التوجه مباشرة لمقار الجامعات أو التقديم عبر بوابة الطلاب الوافدين الإلكترونية.

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

وتُعتبر امتحانات التقدم والقبول واحدة من أهم مميزات منظومة الالتحاق بالبرامج الحديثة والمستقبلية التي تطرحها منظومة الجامعات الأهلية المصرية، حيث تهدف الاختبارات التي تعقد بشكل إلكتروني بالكامل دون أي تدخل بشري إلى قياس قدرة الطالب، ومدى ملاءمة سماته المعرفية والعقلية لنوعية دراسته التي يرغب في التقدم لها؛ مما يجعل من نجاح الطالب في البرنامج الذي سيلتحق به مؤكدًا بشكل أكبر، ويُظهر مدى استعداد الطالب لاجتياز البرنامج، واكتساب المؤهلات اللازمة لوظيفة المستقبل.