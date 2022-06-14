رئيس مدينة الحسنة بشمال سيناء يتفقد التجمعات التنموية

تفقد المحاسب سعد البغدادي رئيس مدينة الحسنة، شمال سيناء التجمعات التنموية بمركز ومدينة الحسنة وخاصة تجمع ( النوافعة _ تجمع الدفيدف )، تمهيدا بتسليمها المنتفعين ، بناء علي تعليمات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

قطعة ارض



وتم تفقد المنازل التى سوف يتم تسليمها للمواطنين ، حسب الإعلان الرسمي لمحافظه شمال سيناء بتوزيع منزل وقطعة أرض بمساحة خمسة أفدنة للمواطنين اللذين فازوا بالقرعة بكل تجمع.

وحرص رئيس مدينة الحسنة، علي توافر جميع الكماليات بكل تجمع تنموي، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين داخل هذه التجمعات التنموية.

وأشار رئيس مركز ومدينة الحسنة ، إلى أن التجمعات التنموية تمثل محور رئيسي فى برنامج الحكومة والذى يهدف إلى تحسين البنية التحتية لأرض الفيروز وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتداد طبيعياً لوادى النيل ، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب الاستثمارات إلى أرض الفيروز.

