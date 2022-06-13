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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شوشة يوجه بإعادة ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء

صدى البلد

وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بإعادة ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، مع التركيز على إقامة المشروعات الضرورية التي تصب في مصلحة المواطنين، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع المنعقد برئاسته، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء، ومديري التخطيط والشئون المالية والاستثمار بالمحافطة، علي دراسة التكلفة المالية للمشروعات وكيفية تدبير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات.

وطالب المحافظ بمراجعة وتحديد المشروعات ذات الاولوية التي سيتم اقرارها ضمن خطة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مع الوضع في الاعتبار الزيادات التي طرأت في الأسعار.

كما وجه المحافظ باستمرار ترشيد الإنفاق واتباع سياسة تقشفية ومراجعة أوجه الصرف، طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء.

من جانبه أكد المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء، علي ان نسبة تنفيذ المشروعات التي تقوم بها منطقة التعمير خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ اقتربت من ١٠٠٪، لافتا الي تخصيص مبلغ ١٢٨.٩ مليون جنيه لتنفيذ مشروعات ضمن العام المالى الجديد، من بينها إنشاء منازل ووحدات سكنية ورصف طرق بالعريش و القرى العائدة جنوب الشيخ زويد.

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