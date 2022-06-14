ياخد فرصة.. معتز إينو: لازم إيهاب جلال يكمل مع منتخب مصر

علق معتز إينو لاعب منتخب مصر السابق، على أداء منتخب مصر وخسارته من كوريا الجنوبية وديا بـ أربع أهداف مقابل هدف.

وقال معتز إينو في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" حزين على أداء المنتخب الوطني وأتمنى أن يقل الهجوم على إيهاب جلال لأنه لسه ماسك المنتخب من أسبوعين ".

وأضاف معتز إينو:" لازم نعطي فرصة لـ إيهاب جلال لأنه لم يعمل مع المنتخب فترة مقبولة".

وتابع معتز إينو: "من المفترض أن لاعبي المنتخب هم أفضل لاعبين في مصر، وكان هناك بعض الأخطاء في التشكيل او التغييرات".

وأكمل معتز إينو: "لو إحنا بنطالب بالتغيير في منتخب مصر يبقى كيروش مشي ليه وجبنا إيهاب جلال ليه".