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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بمدخل الراهب – ميت مسعود

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية تفقد خلالها عددا من المشروعات التنموية والخدمية للوقوف على حجم الأعمال المنفذة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز ، رافقه المحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، هناء عقيلة  رئيس حي غرب شبين الكوم ، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، والمهندس مسعود الجندى مدير وحدة الرصف ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة .


بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش شبين الكوم القديم ، واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل التطوير  ، وشدد علي ضرورة تكثيف الأعمال ورفع معدلات التنفيذ ، حيث تتضمن الأعمال تركيب بلاط إنترلوك وبلدورات وإنشاء برجولات خشبية لإضفاء مظهر حضاري وخلق متنفس جمالي لأهالي العاصمة .

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كما تفقد المحافظ أعمال قطع الفرمة بطريق أحمد حشمت " عمارات الراهب " ، تمهيداً لبدء أعمال التطوير والرصف  بطول 2 كم وبتكلفة 11 مليون جنيه ، تنفيذ مديرية الطرق ، كونه طريق هام وحيوي ولخدمة سكان المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات بقرية الراهب ، فيما تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير بطريق مدخل الراهب – ميت مسعود بطول 2 كم بتكلفة 13 مليون و 600 ألف جنيه ، وأشار مدير مديرية الطرق أنه تم الإنتهاء من أعمال الرصف المتكاملة بالطريق والتي تضمنت قطع الفرمة ورفع مطابق الصرف الصحي وإنشاء أرصفة وتركيب بلاعات مياه الأمطار وجاري وضع الطبقة السطحية النهائية للطريق ، ووجه المحافظ بضرورة متابعة الأعمال والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق المحافظ مع ضرورة  البدء في الإعداد الجيد لطرح مشروعات الرصف المستهدفة للعام المالي الجديد .


كما تضمنت الجولة ، تفقد ترعة البتانونية أمام مجمع الكليات بشبين الكوم ، وأوضح محافظ المنوفية إلي أنه جاري نهو إجراءات تغطية الترعة عقب موافقة وزارة الري بطول 455 م بهدف توسعة المنطقة وخلق محور مروري جديد وحيوي يساهم في الحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لخلق محاور جديدة تخدم المواطنين وتساهم في تقليل الاختناقات المرورية .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اعمال الرصف والتطوير المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات المشروعات التنموية والخدمية وحدة الرصف مشروعات التنموية مشروعات الرصف

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