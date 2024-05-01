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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يفاجئ الوحدة المحلية باصطباري ويكلف التفتيش بمراجعة ملفات التصالح

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، وذلك للوقوف علي الإجراءات المتخذة والجاهزية الكاملة للمركز لاستقبال ملفات المواطنين الخاصة بالتصالح علي مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بحضور المحاسب السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

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وخلال متابعته للمركز التكنولوجي، أكد محافظ المنوفية علي تخصيص شباك لكل وحدة محلية بالمركز التكنولوجي لاستقبال طلبات تصالح المواطنين وتعليق بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح ، للبدء في تلقي الطلبات يوم الثلاثاء القادم 7 مايو  ، لافتاً أنه تم تدريب 165 من الكوادر بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة على بنود قانون التصالح لسرعة إنهاء الأعمال وإنجاز المهام والتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام .
هذا وفاجئ محافظ المنوفية الوحدة المحلية باصطبارى للتأكد من الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الوحدة استعدادا لملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة ، وأشار المحافظ إلى أن المرور المفاجئ يأتي لمتابعة استعداد الوحدة كنموذج للوحدات المحلية القروية للتعامل مع ملفات التصالح الجديد ولائحته التنفيذية ، واستمع المحافظ لشرح من رئيس الوحدة المحلية عن أهم إجراءات التصالح التي تم اتخاذها وأرشفة الملفات وتذليل المعوقات تيسيراً على المواطنين ، وشدد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان والتسريع في إنهاء ملفات التصالح تحقيقا لرغبات المواطنين.
وكلف محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص كافة إجراءات التصالح المتخذة واستمرار العمل على مدار اليوم وبتواجد رئيس الوحدة المحلية ، وكذا التفتيش على الحملة الميكانيكية و الشركة المسند إليها منظومة النظافة بالقرية والتأكد من رفع القمامة يومياً بناءً على شكوى أهالي القرية وإعداد تقرير مفصل بكافة التوجيهات والعرض عليه.
كما تضمنت الجولة تفقد المحافظ الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية باصطبارى للتأكد من جاهزية كافة المعدات ورفع الكفاءة وإجراء الصيانة الشاملة للمعدات لضمان تأدية المهام المطلوبة علي أكمل وجه للتعامل اللحظي في أوقات الأزمات.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التصالح علي مخالفات البناء الحملة الميكانيكية المراكز التكنولوجية تلقي طلبات التصالح قانون التصالح الجديد محافظة محافظ محافظ المنوفية

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