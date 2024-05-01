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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضحية لقمة العيش.. مصرع شاب بطعنات غادرة على يد جاره بشوارع الغربية

الطالب الضحية بالغربية
الطالب الضحية بالغربية

شهدت قرية نواج التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية واقعة مصرع شاب ضحية لقمة العيش علي يد جاره بطعنات غادرة بواسطة سلاح أبيض بسبب خلافات سابقة وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية جثة هامدة إلي طوارئ مستشفي طنطا الجامعي تزامنا  مع عيد العمال وسعيه علي رزقه. 

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وفاة الشاب فارس عماد في مشادة كلامية مع جاره باغته بطعنات بواسطة سلاح أبيض "سكين ".


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

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وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط الجاني واقتياده إلي ديوان مركز شرطة طنطا .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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