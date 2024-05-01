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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس قوى عاملة النواب يطالب بضرورة توفير خدمة التأمين الصحي للعاملين

إجتماع لجنة القوى
إجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

جدد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تأكيد اللجنة على ضرورة توفير خدمة التأمين الصحي للعاملين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 لقطاعات: ديوان عام وزارة العمل ومديريات العمل بالمحافظات، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ووجهت انتقادات لهيئة التأمين الصحي بسبب وقف خدمة الرعاية الطبية للعمال المشتركين بها رغم سدادهم للاشتراكات السنوية المطلوبة.

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة، إن هولاء العمال تم إيقاف خدمة التأمين الصحي عنهم رغم سداد العمال الاشتراكات واستقطاعها من رواتبهم بالمخالفة للقانون.

واستطرد عبد الفضيل، قائلا: الدولة تكرم العمال ونحن هنا للحفاظ علي حقوق عمال مصر، لافتا إلى ضرورة التدخل الفوري لحل أزمة العمال الذين تم إيقاف خدمة التأمين الصحي عنهم في بعض قطاعات الشركات القابضة.

التأمين الصحي خدمة التأمين الصحي مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ديوان عام وزارة العمل خدمة الرعاية الطبية

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