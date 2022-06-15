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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع 15 بروتوكول تعاون

السفير الفلبيني يشيد بتجربة تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة|صور

السفير الفلبيني
السفير الفلبيني

التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ،، السفير الفلبيني في القاهرة، عز الدين تاجو لبحث سبل التعاون في المجال السياحي وتوطيد العلاقات .

في بداية اللقاء قدم السفير الفلبيني الشكر لمحافظ جنوب سيناء للقائه وحفاوة الاستقبال، وأشاد السفير الفلبيني بالتجربة المصرية لتحويل شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة، كما أثنى علي الأعمال التي تتخذها المحافظة استعدادا لمؤتمر تغير المناخ، متمنيا النجاح للمؤتمر والخروج بالتوصيات المرجوة منه.

تناول اللقاء سبل دعم وتوطيد العلاقات بين البلدين وتنشيط السياحة ، كما تطرق اللقاء توقيع اتفاقية تعاون وتوأمة بين مدينة شرم الشيخ واحدي الجزر السياحية بالفلبين لتبادل الخبرات والوفود السياحية والإعلامية والثقافية والرياضية بين البلدين وتبادل الثقافات.

أشار المحافظ إلى أن اللقاءات المتعددة مع السفراء في إطار دعم وتوطيد العلاقات وفتح أسواق سياحية جديدة وتنوع السائحين الوافدين إلي شرم الشيخ، مضيفًا أنه تم توقيع عدد 15 بروتوكول تعاون وتآخي بين شرم الشيخ والعديد من المدن الاوربية والاسيوية كان لها عظيم الأثر في توافد السائحين بتلك الدول الي مدينة شرم الشيخ.. وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية .

حضر اللقاء المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام .
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السفير الفلبيني

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اللواء خالد فودة محافظ السفير الفلبيني شرم الشيخ خضراء المناخ

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