عبد الجليل: إيهاب جلال مظلوم.. ومفيش لاعيبة في مصر

أكد محمد عبد الجليل نجم منتخب مصر الأسبق، أن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، مظلوم وفي نفس الوقت ظلم نفسه، لأنه لم يجد الدعم والمساندة من اتحاد الكرة.



وتابع عبد الجليل أثناء وجوده ضيفًا في برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه للإعلامي محمد شبانة على قناة ETC ، الأزمة لم تكن في إيهاب جلال لأنه لم يجد القبول الجماهيري بعد تعيينه، وكانت نسبة قبول الجماهير بنسبة 80% مقابل 20% يرغبون في ذلك، والآن انكشف أن الانقسام حول تعيينه ممتد داخل أعضاء المجلس.

وأضاف نجم الكرة المصرية الأسبق، أمكانيات اللاعبين المصريين ضعيفة، وإيهاب جلال مدرب كبير، الفترة التي قضاها إيهاب جلال في الزمالك ومنتخب مصر ستضاف للسيرة الذاتية الخاصة به، لا أتفق أنه لن يحرق نفسه.

وأتم عبد الجليل: أطالب إيهاب جلال بتقديم استقالته احترامًا لذاته لأن اتحاد الكرة لن يدعمك، وستفشل حتى إن استمريت في مهمتك.