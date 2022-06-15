حكم إسباني لتقنية الفيديو في مباراة القمة

كشف الناقد الرياضي، وليد الحديدي، أن اتحاد الكرة، أتفق مع طاقم إسباني بالكامل لإدارة مباراة القمة، بما فيهم حكم تقنية الفيديو.

وتابع الحديدي خلال وجوده ضيفًا في برنامج "بوكس تو بوكس"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة ETC ، الاتحاد الإسباني كان أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم بصعوبة توفير طاقم كامل لإدارة القمة، قبل أن تتوصل لجنة الحكام مع الاتحاد الإسباني للاتفاق على تعيين طاقم إسباني كامل لإدارة المباراة بقيادة خوسيه لويس مونييرا.



وأتم الحديدي، ويصل الطاقم قبل المباراة بيومين، وتم تسديد مستحقات الطاقم بالكامل للاتحاد الإسباني.