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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لصدى البلد.. المصرية للاتصالات تتابع طلب مواطن بمحافظة الغربية

صدى البلد

في استجابة سريعة لما نشره موقع صدى البلد بشأن طلب من المواطن وليد عثمان أبو العزم حشيش أحد المواطنين بإعادة تشغيل خط التليفون الأرضي بمركز سنطة بمحافظة الغربية .


علي الفور استجاب المركز الإعلامي للشركة وتم التواصل مع مقدم الشكوي وتنفيذ مطالبه حيث تم توفير الإمكانية الفنية والتعاقد.

وكان المواطن وليد عثمان ابو العزم ارسل شكوي عبر الخط الساخن لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد الإخباري حيث جاء نص الشكوي كالتالي..

المهندس / وزير الاتصالات

تحية طيبة وبعد.

التمس من سيادتكم الموافقة على اعادة تشغيل خط تليفونى الارضى حيث اناوزوجتى معوقين ومعى بنت فى المرحلة الثانوية ومحتاج الخط الارضى ضرورى جدا وضروفى الاجتماعية صعبة ولسيادتكم جزيل الشكر ووافر الاحترام

مقدمة لسيادتكم

وليدعثمان أبوالعزم حشيش ---العنوان محافظة الغربية مركز السنطة --السنطة البلد--طريق بلكيم --بجوار مدرسة المنار الخاصة ---الرقم القومى27710151601951تليفون/01023939857


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصاً منّا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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