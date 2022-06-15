استجابة لصدى البلد.. المصرية للاتصالات تتابع طلب مواطن بمحافظة الغربية

في استجابة سريعة لما نشره موقع صدى البلد بشأن طلب من المواطن وليد عثمان أبو العزم حشيش أحد المواطنين بإعادة تشغيل خط التليفون الأرضي بمركز سنطة بمحافظة الغربية .



علي الفور استجاب المركز الإعلامي للشركة وتم التواصل مع مقدم الشكوي وتنفيذ مطالبه حيث تم توفير الإمكانية الفنية والتعاقد.

وكان المواطن وليد عثمان ابو العزم ارسل شكوي عبر الخط الساخن لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد الإخباري حيث جاء نص الشكوي كالتالي..

المهندس / وزير الاتصالات

تحية طيبة وبعد.

التمس من سيادتكم الموافقة على اعادة تشغيل خط تليفونى الارضى حيث اناوزوجتى معوقين ومعى بنت فى المرحلة الثانوية ومحتاج الخط الارضى ضرورى جدا وضروفى الاجتماعية صعبة ولسيادتكم جزيل الشكر ووافر الاحترام

مقدمة لسيادتكم

وليدعثمان أبوالعزم حشيش ---العنوان محافظة الغربية مركز السنطة --السنطة البلد--طريق بلكيم --بجوار مدرسة المنار الخاصة ---الرقم القومى27710151601951تليفون/01023939857



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