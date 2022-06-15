فرج عامر: قرار إقالة اتحاد الكرة واقف على التوقيع

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب فرج عامر:"أعتقد إن قرار الإقالة للاتحاد الكروي المصري اتكتب وواقف على التوقيع، استقيلوا يرحمكم الله.

‏⁧‫#فرج_عامر‬⁩".

في سياق آخر،هاجم فرج عامر، لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "‏لجنة الحكام مازلت مستمرة في خطتها بدقة واحترافية، هل يعقل أن يشارك حكم لفريق واحد في خمس مباريات واحنا لسه في بداية الدور الثاني!".