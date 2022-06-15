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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: قرار إقالة اتحاد الكرة واقف على التوقيع

صدى البلد

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب فرج عامر:"أعتقد إن قرار الإقالة للاتحاد الكروي المصري اتكتب وواقف على التوقيع، استقيلوا يرحمكم الله.
‏⁧‫#فرج_عامر‬⁩".

في سياق آخر،هاجم فرج عامر، لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "‏لجنة الحكام مازلت مستمرة في خطتها بدقة واحترافية، هل يعقل أن يشارك حكم لفريق واحد في خمس مباريات واحنا لسه في بداية الدور الثاني!".

فرج عامر التواصل الاجتماعي انستجرام الاتحاد المصري كرة القدم

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