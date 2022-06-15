تركيا ترفض مقترحا لحلف الناتو لعقد مفاوضات ثلاثية مع فنلندا والسويد

أفادت تقارير إعلامية بأن تركيا رفضت عرضا من حلف شمال الأطلسي “ناتو” لإجراء محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الأربعاء لم يعقد.

كان الغرض من الاجتماع هو معالجة مخاوف أنقرة بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، إذ اشترطت أنقرة على هلسنكي وستوكهولم بتقديم إثبات بشأن إنهاء العلاقات مع حزب العمال الكردستاني، وفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد في وقت سابق اليوم، أن بلاده لن تغير موقفها الرافض لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، حتى تتخذا خطوات واضحة تجاه "مكافحة الإرهاب".

وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة : "لن نغير موقفنا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو حتى تتخذا خطوات واضحة وملموسة تجاه مكافحة الإرهاب".

