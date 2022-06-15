برشلونة يُعلن ضم بابلو توري لاعب راسينج

أعلن نادي برشلونة الإسباني، برئاسة خوان لابورتا، التعاقد مع بابلو توري لاعب راسينج إلى الفريق الرديف، خلال فترة الإنتقالات الجارية.

وجاء عقد اللاعب حتى عام 2026 بشرط جزائي 100 مليون يورو، في حالة رغبته في الرحيل قبل إنتهاء التعاقد.

وأعلن برشلونة عن تعاقده مع اللاعب الشاب توري عبر تويتر مرفقاً صورة له مع رئيس النادي خوان لابورتا.

وبحسب الصحفي الشهير،"فابرزيو رومانو" فإن برشلونة سيدفع 5 مليون يورو لـ راسينج بالإضافة إلى مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون يورو.

يذكر أن صاحب الـ 19 عاما، قد شارك مع راسينج في 34 مباراة ، حيث سجل 10 أهداف وصنع 11 آخرين.