محافظ بني سويف يراجع استعدادات امتحانات الثانوية العامة

راجع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم، الاستعدادات الخاصة بعقد امتحان الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، والتي من المقرر أن تبدأ في 20 يونيو الجاري وتختتم 21 يوليو المقبل.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 18 ألف طالب وطالبة موزعين على إجمالي 53 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن محافظ بني سويف على توافر جميع التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لبروتوكولات التعاون الموقعة بين مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لتوفير جميع أوجه الاستعدادات اللازمة لخروج عملية الامتحانات بالشكل المطلوب، حيث تمت مناقشة الموقف التنفيذي لبروتكول التعاون مع مديرية أمن بني سويف لضمان جميع اجراءات التأمين لجميع مراحل أعمال الامتحانات، وكذا مناقشة بروتوكول التعاون مع مديريات التموين والصحة والتأمين الصحي والكهرباء لتوفير المتطلبات "كل في اختصاصه".

وأكد المحافظ ضرورة الاتصال الدائم بين غرفة عمليات التربية والتعليم والغرفة الرئيسية بالمحافظة والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس علي مستوي المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

وأشار إلى تكليفاته لرؤساء المدن بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر جميع التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء فى محيط لجان الامتحانات.

فيما أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب بدعم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للعملية التعليمية بالمحافظة بشكل عام، وإشرافه ومتابعته اللحظية لخطة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 14 مكانا مؤهلا لاستخدامها كاستراحات وقربية من لجان السير، وتم توفير جميع وسائل الإعاشة والإقامة بها.