محافظ بني سويف يوجه بحزمة من الإجراءات لتعزيز دور الجمعيات الأهلية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في الدفع بالجهود التنموية في مختلف القطاعات، مشيراً الى حرص المحافظة ،ضمن خطة وإستراتيجية تنموية محلية عامة وطموحة، على تعظيم الاستفادة من جهود الجمعيات الأهلية في دفع خطة الدولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين،منوهاُ عن أن "بني سويف" كانت الأولى التي وقعت أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي ،بمشاركة 40 جمعية ومؤسسة مركزية ومحلية، وذلك لتوحيد الجهود وتنظيم العمل في خطوط متوازية وخطوات متتالية تتكامل مع بعضها البعض، وذلك لضمان الحفاظ على أية دعم مالي أو وفني يمكن أن تقوم به الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع المكتب التنفيذي للجمعيات الأهلية، للوقوف على الخطوات العملية المنفذة على أرض الواقع في مجال العمل الأهلى، علاوة على مناقشة مستجدات الوضع الخاص بتقنين أوضاع الجمعيات وفق القانون 149 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، حيث حضر الاجتماع:السيد بلال حبش نائب المحافظ"رئيس لجنة توحيد جهود العمل الأهلي"،والأستاذة أمل حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأعضاء المكتب التنفيذي من رؤساء وممثلى بعض الجمعيات الأهلية :مصر الخير ،نهضة بني سويف ، شباب الخير، الجمعية الشرعية ، مصريين.

وأشار المحافظ إلى أهمية تنفيذ خطة عمل وفق رؤية واضحة ومحددة لتعزيز دور الجمعيات الأهلية بما يتماشي مع خطة وأهداف الدولة، وفي إطار تعزيز التعاون بين أجهزة المحافظة التنفيذية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني،لاسيما في ظل إعلان القيادة السياسية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وهو ما يجسد أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تحقيق التنمية للمواطن المصرى ومشاركتها مع الدولة والحكومة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ناقش المحافظ ملف تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية،موجهاً بإجراء تقييم بشكل واف عن الجمعيات ومجالات عملها الرئيسية والفرعية ومدى تناغم أهدافها وأنشطتها مع المجتمع المحلى الذي تعمل فيه ومدى اتساقها بخطط ورؤية وإستراتيجية المحافظة في هذا المجال، ،على أن تتم عملية تقييم شامل لتلك الجمعيات عبر آلية يتم الاتفاق عليها "مثل إعداد استمارة تقييم إليكترونية"،ومن خلال ورش عمل للتدريب تقوم عليها عناصر فنية مختصة تقوم على إعداد معايير تقييم موحدة يتم تطبيقها لتكون مخرجات ومعايير التقييم ثابتة وموحدة للعمل بها على مستوى المحافظة ،مع إمكانية الاستفادة من تلك الكوادر في تقديم المشورة والدعم الفني لمنظومة عمل الجمعيات.

كما نوه المحافظ عن أهمية تقديم الدعم والمساندة لبعض الجمعيات النشطة والبارزة التي لها وجود وتأثير على أرض الواقع ، من خلال المساعدة في تسريع إجراءات توفيق أوضاعها،والوقوف على المعوقات التي تعترض إجراءات تقنينها لدراستها والعمل على تذليلها لممارسة عملها وأنشطتها بشكل قانوني، والاستفادة من مزايا القانون 149 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية والذي يعتبر نقلة نوعية لمؤسسات المجتمع المدني،خاصة وأنه يتضمن العديد من البنود والمواد التي تعزز من دور العمل الأهلي التطوعي من خلال مجلس إدارة منتخب وجمعية عمومية تحاسب وتراقب ولديها من أدوات الرقابة والتقييم ما يضمن أداء دورها بالشكل المطلوب.

من جانبه أكد "حبش" على أهمية توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، لأعضاء المكتب التنفيذي بالتواصل المباشر لسرعة إنجاز المهام والتوصيات التي تخرج عن اجتماعات المكتب، والتي تهدف إلى تفعيل دور المجتمع المدني بالشكل الأمثل واستثمار كل المقومات المتاحة ، مع التأكيد على استمرار عقد سلسلة من الاجتماعات لمتابع المستجدات أولاً بأول .