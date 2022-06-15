محافظ بني سويف: انتظام أعمال توريد الأقماح المحلية بأماكن الاستلام والتخزين

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في منظومة توريد واستلام القمح للموسم الحالي ،مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة "حتى صباح اليوم " إلى 220 ألف طناً ، بنسبة توريد 95.6% من المستهدف "حتى الآن" من إجمالي المستهدف توريده بنهاية هذا الموسم والمقدر بــ 230 ألف طن



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تقوم لجان الاستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، منوهاً عن تعليماته بالتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك" على مستوى أماكن الاستلام والتوريد بالصوامع والشون

من جانبه أكد وصفى على تنفيذ توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة بشكل يومي لكميات الأقماح المحلية الموردة بالمواقع التخزينية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع لتجنب الزحام وتذليل أية عقبات قد تواجه عمليات التسليم والتأكد من مواقع التخزين واستيفائها للشروط والمواصفات المعتمدة طبقاً للقرارات المنظمة لذلك ، مشيراً إلى قرار وزارة التموين رقم 10 لسنة 2022، بتشكيل لجان مشتركة لحصر المساحة المنزرعة من القمح بدائرة المحافظة وتحديد المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنتها بالكميات الواردة من الأقماح بهذه المساحات وتحديد المساحات التي لم يتم حصادها ومتابعة أعمال الحصاد والتوريد أولاً بأول والوقوف على ما تم توريده بالفعل .