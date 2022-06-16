أهالي سمالوط يطالبون بتركيب مظلات أمام السجل المدني.. والكيال يستجيب

طالبت مبادرة لم الشمل - للصلح بين المتخاصمين في مركز سمالوط بمحافظة المنيا بعمل مظلات أمام السجل المدني بالمركز تكون كساحة انتظار بسبب شدة الحرارة والتخفيف عن المواطنين من معاناة الصيف.

وتقدم الأمين العام للمبادرة نادر ابو علي، وشعبان الشاعر المنسق العام بطلب لـ محمد علي الكيال النائب بمجلس النواب، والذي تعهد بعمل استراحات تقي الناس من شدة الحرارة.

وكانت جمعية الشبان المسيحية ومبادرة لم الشمل في مركز سمالوط بمحافظة المنيا كرمتا في احتفال شعبي البطل العالمي في الكونغ فو الكابتن أيمن جلال.

وكان حفل التكريم برعاية الاتحاد المصري للكونغ فو فرع المنيا ومبادرة لم الشمل والنائب محمد علي الكيال والمهندسة ماجدة محمد عبد الغني وشعبان الشاعر القائم علي مبادرة لم الشمل للصلح بين المتخاصمين، وجمع من الكيانات الشعبية بالمحافظة .

من إحدى حارات قرية القطوشة التابعة لمركز سمالوط، خرج ذلك الشاب، الذى لقب بالفرعون المصرى الذي لم يتجاوز عمره 27 عامًا، إلا أنه استطاع أن يصل إلى النجومية في وقت قياسي.

شق أيمن جلال فتحى محمد، بطل العالم في "الكونغ فو"، طريق النجومية وحقق العديد من الميداليات العالمية في أكبر المحافل الدولية ورفع العلم المصري في العديد من المناسبات الكبري.

أيمن من مواليد عام 1991 من أب موظف بسيط بالجهاز الإداري بالدولة وأم ربة منزل بسيطة، وهو أكبر إخوته، ويسكن في منزل ريفي بسيط.



