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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مايكروسوفت تلقي بإنترنت إكسبلورر في سلة المهملات

مايكروسوفت
مايكروسوفت

بعد خدمة دامت أكثر من 27 سنة مايكروسوفت تلقي الإنترنت إكسبلورر في سلة المهملات المتصفح الذي ارتبطت باصدارات نظام ويندوز تسببه بأدائه مايكروسوفت2002  بجريمة الاحتكار لكن البعض مازال يحن لاكسبلورر ويتمسك به القرار لم يكن مفاجأه وقبل عام أعلن الموعد مايكروسوفت ايدج هو البديل الذي اقترحه الشركة .

وفي تقرير عرضته قناة العربية علق جون ليندرسا  مدير برنامج مايكروسوفت إيدج أن مايكروسوفت ايدج  ليست فقط تجربة تصفح أسرع وأكثر أمانا وحداثة أكثر من الإنترنت إكسبلورر لكنه ايضا قادر على معالجة احد الشواغل الرئيسية  .

وهي التوافق مع المواقع والتطبيقات القديمة المستخدمون اشتركوا سابقا في اكسبلورر واخطاؤه وصفها الكثيرون بانه غير آمن وبطيء في التصفح .
 

مايكروسوفت الانترنت المهملات مايكروسوفت2002 الإنترنت إكسبلورر

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