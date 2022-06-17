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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الدواجن و البيض اليوم الجمعة 17- 6 -2022

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الجمعة 17- 6 -2022

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 17-6-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 17-6-2022 :

الدواجن 

 

الدواجن البيضاء : 35  جنيهًا للكيلو فى المزرعة و  40 الي 43  جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

الدواجن البلدى :  بين 48- 50 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 44-46 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 45- 47 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 90- 95 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن  الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 30 جنيهًا للكيلو 

الدواجن 

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الجمعة  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 5.5_5.75 جنيه 

كتكوت ساسو : 5_5.25 جنيه

اسعار الدواجن اليوم

أسعار طبق البيض اليوم الجمعة في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض  الأحمر اليوم 58-59 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض بين  54-55 جنيها  للطبق ،  أما سعر البيض البلدي بين 63-64 جنيها.    

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم الجمعة في السوق المحلية: 

أسعار البط  البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو  في المزرعة.

اسعار البط الفرنساوي بين 24-26 جنيها للكيلو  في المزرعة.

اسعار البط المولار  بين 31 -32 جنيها للكيلو  في المزرعة.

اسعار الدواجن اليوم
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