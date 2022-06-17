HBO تنتج مسلسلا عن قصة جون سنو بطل سلسلة Game of Thrones

بدأت شركة HBO مرحلة تطوير مشروع مقتبس من سلسلة المسلسل الشهير Game of Thrones وتدور أحداثه حول حياة وقصة شخصية "جون سنو" الشهيرة التي قادم بدورها كيت هارينجتون على مدار سنوات طويلة.

تعد قصة جون سنو من أكثر الشخصيات المفضلة لدى جمهور مسلسل Game of Thrones، ومن المتوقع أن يعود كيت كارينجتون للعب نفس الشخصية في إحدى مراحلها، بعدما ترشح لنيل جائزة الإيمي مرتين عن تجسيده لهذا العمل.

يكافح جون سنو من أجل دعم القيم النبيلة لعائلته في ظل عالم متوحش، وفي الموسم الثامن والأخير من سلسلة Game of Thrones اكتشف جون سنو أن اسمه الحقيقي هو إيجون تارجريان وهو الوريث الوحيد للعرش الحديدي ولكن بسبب قتله لأم التنانين تم نفيه إلى ويستروس "مملكة الشمال" ليعيش وحيدا بعيدا عن حياته القديمة.

منذ انتهاء عرض سلسلة Game of Thrones ظهر كيت هارينجتون في عدد من لأفلام الخاصة بمارفل، وأصيب باكتئاب بعد انتهاء العمل الذي قدمه للجمهور وقضى في تقديمه أكثر من 10 أعوام.

يكتب مسلسل جون سنو المؤلف جورج آر مارتن، ومن المتوقع أن تكون أحداثه أكثر جرأة وإبداعية، ومن الممكن أن يفتح الباب أمام العديد من شخصيات Game of Thrones للعودة مرة أخرى مثل شقيقته آريا ستارك وسانسا ستارك وغيرهم.

ومن المقرر طرح مسلسل House of the Dragon الذي تدور أحداثه قبل 200 عاما من قصة "صراع العروش" لأول مرة يوم 21 أغسطس على منصة HBO.

يحكي المسلسل قصة الحرب الأهلية التي دمرت العائلة المشهورة بتربية ومساعدة التنانين لها، ويقوم ببطولته بادي كونسيدين، أوليفيا كوك، مات سميث، إيف بيست، فابيان فرانكل.

ظهرت في الصور التي نشرتها المنصة الشهيرة على حسابها بموقع فيسبوك، بعض الشخصيات المحركة لأحداث مسلسل House of the Dragon، والآباء الأوائل لعائلة تارجيريان.

المسلسل المكون من 10 حلقات وسيعرض خلال عام 2022، بعدما بدأ إنتاجه رسميا 26 أبريل الماضي، وهو مقتبس من رواية Fire and Blood أو الدم والناس للكاتب جورج آر مارتن الذي وقع صفقة شاملة لإنتاج محتوى لمنصة hbo max لمدة 5 سنوات.