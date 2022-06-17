تمكنت فرق الانقاذ بمدينة الغردقة من العثور على جثمان طفل غرق بالنادي الاجتماعي بالغردقة وذلك بعد أكثر من 12 ساعة بحث حيث تمك العثور علية عكس التيارات المائية حيث تم العثور عليها بالقرب من استارحة المحافظ.

كان الكابتن حسن الطيب رئيس جمية الانقاذ البحرى وحماية البيئة قد تلقى اخطار بغرق طفل 15 سنة بالقرب من النادى الاجتماعى بالغردقة على الفور اطلق نداء على صفحات الفيس بوك للغواصين للتحرك للنادى الاجتماعى للبحث عن الطفل الغريق..

وتمت عمليات البحث التى استمرت اكثر من 12 ساعة وتم العثور على جثمان الطفل فجر اليوم وتم نقله الى مشرحة مستشفى الغردقة العام .