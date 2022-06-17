اقبال من كبار المسؤولين العرب على الجناح المصري بمنتدى سانت بطرسبرج الدولي

شهد الجناح المصري المشارك كضيف شرف المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد بمدينة سانت بطرسبرج الدولي، إقبالا كبيراً من كبار المسئولين العرب المشاركين بفعاليات المنتدى.

واستقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمي الإماراتي.

استقبلت وزيرة التجارة والصناعة الشيخ احمد بن ناصر سفير قطر بروسيا والسفير احمد عبدالرحمن الساعاتى سفير البحرين بروسيا .

إشادة كبيرة بالجناح المصري

واشادوا جميعا بالمستوى الرائع للجناح المصري والذى يعكس قيمة ومكانة مصر ، وكذا التطور الكبير الذى تشهده حاليا فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة .