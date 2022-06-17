عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 12 شخصا وإصابة 30 آخرين إثر انفجار داخل مسجد في أفغانستان

انفجار داخل مسجد
انفجار داخل مسجد بأفغانستان

وقع انفجار، ظهر اليوم الجمعة، في المسجد الرئيسي بمنطقة إمام صاحب بمحافظة قندور بأفغانستان، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.


وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "عدد الضحايا وصل إلى 12 قتيلا و30 مصابا حتى الآن".


بينما قال المتحدث باسم الشرطة في حكومة طالبان، قاري عبيد الله عابد، أن الانفجار وقع في حوالي الساعة الثانية ظهرا، ولم يسفر عن إصابات.


في حين أشارت مصادر محلية إلى أن الانفجار وقع وقت صلاة الجمعة، مما خلف عددا من الضحايا.

 

وشهدت أفغانستان في الأونة الأخيرة عدة انفجارات؛ أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

 

ومنذ انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على السلطة، منتصف أغسطس 2021، شهدت البلاد عدة هجمات وتفجيرات في مساجد وأماكن حيوية أخرى.

 

ووقع الهجوم الأعنف، في أكتوبر الماضي، حيث تعرض مسجد للشيعة في مدينة قندوز الأفغانية، إلى هجوم إرهابي تبناه تنظيم داعش"؛ أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 140 آخرين.

 

وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة طالبان لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر "داعش"؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.

أفغانستان ترغب في توريد الفواكه المجففة والمنتجات الزراعية إلى روسيا

طالبان تستقبل نائب الرئيس الأفغاني السابق في مطار كابول‬

أفغانستان طالبان مسجد انفجار الأفغان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022

بـ 100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

حقيقة سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس

شتائم وقذف سيدات.. القبض على الإخواني بهجت صابر أثناء البث في نيويورك

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. تقارير: الاتحاد المغربي يحسم مصير خليلوزيتش

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

ترشيحاتنا

المراكز الطبية تخاطب معهد ناصر باحتساب أيام الامتحان مأمورية مدفوعة الأجر

خطيب المسجد النبوي: التلكؤ والتقاعس وضعف الهمم ديدن كل مفرّط

مرصد الأزهر يدين اغتيال ثلاثة فلسطينيين واستمرار الصمت الدولي على إرهاب الاحتلال

غضب في الزمالك بسبب طارق حامد.. واتجاه لمعاقبة اللاعب

8 ساعات من مجهودات الإنقاذ البري تخرج 6 ضحايا.. القصة الكاملة لانهيار عقار الوايلي

أوكرانيا: أصبنا زورقا للبحرية الروسية بصاروخين هاربون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيلم ومسلسل و3 مسرحيات .. تفاصيل أعمال محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

فيديو

محمد صبحي يعلن تفاصيل مشروعاته الفنية الجديدة.. فيديو جراف

إخواني تمنى تفشي كورونا في مصر.. كواليس القبض على بهجت صابر

تخرج للتزاوج ليلا.. عناكب تعيش على وجوه البشر.. فيديو جراف

ماذا حقق مدربو المنتخب بعد حسن شحاتة.. أرقام صادمة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ