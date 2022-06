بإطلالة جديدة.. رانيا يوسف تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت رانيا يوسف “ I stopped explaining myself when i realized that people only understand from their level of prescription ”.



وانتهت رانيا يوسف من تصوير مسلسل “عالم تانى” الذي تقوم ببطولته بمشاركة كوكبة من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى ، صوفيه ، إيمان يوسف ، نبيل نور الدين، سميرة صدقى ، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.