مواطنون: قرار منع الأطفال من دخول المناطق الأثرية يحمي السياح

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن وزير السياحة عقد اجتماعا نهاية مايو الماضي، وتم اتخاذ قرار بأنه لن يسمح لمن دون 16 سنة، زيارة الأماكن الأثرية، إلا بصحبة ولي الأمر، أو أن يكون معه بطاقة للرقم القومي.

ورصدت عدسة موقع صدى البلد آراء المواطنين حول هذا القرار:

قال محمد أحمد، إن هذا القرار في صالح السياحة والبلد من أجل النهوض بها، وذلك لما يفعله الأطفال مع الأجانب دون وعي بخطورته.

وأشار غفران خليل إلى أن هذا القرار موفق للغاية بعد الواقعة الأخيرة التي قام بها الأطفال والتحرش بالأجانب، الذين يعدون أهم مصدر دخل للدولة في الوقت الحالي.

ونوة مينا ملاخي" بأن هذا القرار خاطئ بسبب منع دخول الأطفال من مشاهدة حضارة بلدهم، لأن هناك عدد كبير من الأطفال التي تقيم رحلة جماعية بمفردهم.

وأختتم" علي السيد" أن هذا القرار صحيح، ولكن من الأفضل أن يطبق بشكل الآخر من حيث زيادة أفراد الأمن في المنطقة والاهتمام بمرشدين السياحة للأطفال.