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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنقاذ طفل هندي أصم وأبكم سقط في بئر ضيقة 4 أيام

بئر - أرشيفية
بئر - أرشيفية

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد  تفاصيل إنقاذ طفل هندي أصم وأبكم علق في بئر ضيق لمدة أربعة أيام.

أنقذت فرق الإغاثة الهندية مساء الثلاثاء  الماضى صبياً أصم وأبكم يبلغ عشر سنوات، علق داخل بئر لأربعة أيام وسط الهند، على ما أعلنت السطات المحلية.

وكان الطفل راهو ساهو سقط الجمعة في بئر ضيقة جداً يبلغ عمقها 24 متراً عندما كان يلعب في جوار بيته الواقع في ولاية تشاتيسغار وسط الهند.

واستعانت فرق الإغاثة بآلات تحريك التربة ورافعات وحفرت نفقاً موازياً للبئر بمساعدة مجموعة من العسكريين.

وأوضحت السلطات المحلية أنّ سوء الأحوال الجوية بالإضافة إلى وجود أفاع وعقارب وصخور شديدة الصلابة أعاقت كلها عمليات الحفر وأخّرت جهود الإنقاذ.


 

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