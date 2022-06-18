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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل لـ 5000 جنيه .. زيادة في أسعار هيونداي كريتا موديل 2022 |تفاصيل

تصل لـ 5000 جنيه
تصل لـ 5000 جنيه .. زيادة في اسعار هيونداي كريتا موديل 2022

ارتفعت خلال الايام القليلة الماضية القائمة السعرية الخاصة بطرازات هيونداي المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام كريتا موديل 2022، وجاءت تلك الزيادة بنسبة بلغت 5 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا.

هيونداي كريتا موديل 2022

تستمد السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 113 حصانا، وعزم اقصى للدوران 144 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء بتقنية الدفع الأمامي.

هيونداي كريتا موديل 2022

وترتكز السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2610 مم، بينما تأتي بنسبة طول كلي بلغت 4300 مم، وبعرض يبلغ 1790 مم، و 1620 مم للارتفاع، و 190 مم للخلوص الارضي، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 433 لتر.

هيونداي كريتا موديل 2022

وتحتوي السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 على عدة تجهيزات مثل فراما مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ونظام الثبات الالكتروني ESP، مع تقنية متابعة ضغط الاطارات، والتوزان عند المرتفعات، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا، ونظام صوتي وترفيهي.

هيونداي كريتا موديل 2022

أسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة 

 

الفئة الأولى هيونداي كريتا موديل 2022 بقيمة قدرها 460 ألف جنيه بدلًا من 455 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي كريتا موديل 2022 بقيمة قدرها 475 ألف جنيه بدلًا من 470 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي كريتا موديل 2022 بقيمة قدرها 500 ألف جنيه بدلًا من 495 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي كريتا موديل 2022 بقيمة قدرها 525 ألف جنيه بدلًا من 520 ألف جنيه.

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