بينها الابتعاد عن البروتين.. نصائح للنوم بطريقة أفضل أثناء الحر

يعاني كثير من الأشخاص من عدم القدرة على النوم بشكل سليم خصوصاً خلال الطقس الحار.





ووفقاً للدكتورة نارينا راملاخان، خبيرة النوم في «سايلانت نايت»، تتراوح درجة حرارة غرفة النوم المثالية بين 16 و21 درجة مئوية، ويجب أن يكون رأسك أكثر برودة قليلاً من باقي جسمك.



قالت راملاخان لصحيفة «إندبندنت»: «النوم الجيد ليلاً مهم من أجل معالجة المعلومات طوال اليوم، وكذلك لإصلاح وإعادة توازن الجسم جسدياً وعقلياً».



وتابعت: «من الناحية المثالية، لكي ننام جيداً، يجب أن يكون هناك اختلاف جزئي في درجة الحرارة بين أجسامنا ودماغنا - جسم دافئ ورأس بارد!».

إذن ما الذي يمكنك فعله لتهدئة نفسك والحصول على قسط من النوم الثمين؟ فيما يلي بعض الطرق لمساعدتك على النوم عندما يكون الجو حاراً:

* وضع الفراش في الثلاجة لبضع دقائق (ضعه في كيس بلاستيكي أولاً). إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة في الثلاجة، فيمكنك وضع غطاء الوسادة أو ملابس النوم فقط.



* تحضير زجاجة من الماء البارد ووضعها على «نقاط التبريد» في جسمك: الركبتين والكاحلين والمعصمين والرقبة والفخذ والمرفقين. يمكنك أيضاً ملء زجاجة بماء بارد وتجميدها واصطحابها معك إلى الفراش.



* الترطيب قبل النوم بكريم قائم على الصبار، ويُحفظ بشكل مثالي في الثلاجة.



* استخدام ملابس نوم قطنية وملاءات رفيعة من القطن الخالص لسريرك - القطن عالي الجودة هو مادة الفراش المثالية للنوم للحفاظ على البرودة.



* التأكد من أنك لا تتناول كثيراً من البروتين، لأن ذلك يمكن أن يجعل جسمك أكثر سخونة عن طريق زيادة معدل الأيض، وفقاً لخبير النوم ديف غيبسون.



* تناول الطعام الحار، ولكن قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل - يمكن أن يجعلك تتعرق بحيث يصبح الجسم أكثر برودة.



* مارس التمارين الرياضية في الصباح بدلاً من المساء لمنع جسمك من السخونة الزائدة.



* حافظ على جدول استحمامك المسائي لخفض درجة حرارة الجسم.



*خلافاً للاعتقاد السائد، يقول غيبسون إنه يجب علينا إبقاء النوافذ مغلقة خلال النهار للحفاظ على برودة المنزل. حافظ على الستائر مغلقة أيضاً.



* إيقاف تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية في غرفة النوم، لأنها تساعد في زيادة الحرارة.



* حافظ على برودة قدميك؛ إما بإبقائهما خارج الأغطية أو بوضع كيس ثلج عليهما.



* شرب الماء بانتظام خلال النهار، ولكن ليس بكثرة في الليل. سيكون نحو نصف لتر قبل النوم كافياً للحفاظ على رطوبتك ومنعك من الاستيقاظ والذهاب إلى الحمام.