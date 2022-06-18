إطلالة جذابة لـ زينة في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة زينة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام.

وتألقت زينة في الصور بإطلالة جذابة بالكاجوال من سيارتها ، مما حازت على إعجاب متابعيها .

و كانت قد قضت محكمة الأسرة، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 25 ألف جنيه أجرة مسكن، و3 آلاف أجرة حضانة لطفليه من الفنانة زينة.

وقدم محامي الفنانة زينة، معتز الدكر، حافظة مستندات لهيئة المحكمة طويت على أوراق تاريخ طلاق الفنان أحمد عز من موكلته في عام 2017، وحافظة أخرى توضح ممتلكات "عز"، وأنه ميسور الحال.

وقال "الدكر"، إن الحكم سيُنفذ بأثر رجعي من تاريخ طلاق زينة من أحمد عز.