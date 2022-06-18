زيادة قرض مستورة لـ 50ألف جنيه.. أبرز أنشطة وزارة التضامن خلال أسبوع|فيديو

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ١١ يونيو إلي ١٧ يونيو، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:



السبت 11 يونيو

• القباج تتحدث عن مساهمات الوزارة في برامج تطوير العشوائيات في مؤتمر تدشين مؤسسة دار التحرير الإصدار الجديد لكتاب الجمهورية تحت عنوان "السيسى صانع الأمل.. مصر تودع العشوائيات".

• تنظيم رحلات صيفية على شواطئ المحافظات الساحلية للمتعافين من التعاطي والإدمان بمراكز العزيمة في إطار الحرص على تقديم خدمات المساندة بعد العلاج.

الأحد 12 يونيو

• وزيرة التضامن تلتقي بالرئيس اللبناني ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ورئيس مجلس النواب خلال زيارتها إلى «بيروت» ضمن وفد مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

• وتزور دور لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمسنين والمرأة والمتعافين من الإدمان بمناطق متفرقه بلبنان لتبادل الخبرات والتجارب.

• التضامن تعقد اجتماعاً بين بعثة البنك الدولي المسئولة عن متابعة مشروعات الحماية الاجتماعية ومسئولي برامج "تكافل وكرامة" و"فرصة" لمناقشة مؤشرات الإنجاز والتدخلات المقترحة خلال الفترة القادمة.

• الرائدات الاجتماعيات يبدأن من محافظة المنوفية حملات ميدانية وزيارات منزلية وعروض فنية للتوعية بأضرار الزواج المبكر قبل السن القانوني تحت مظلة حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها".

الاثنين 13 يونيو

• القباج تتوجه للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة ال ـ15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة.

• وتشارك بالتصويت في اللجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. وتلقي كلمة عن الجهود المصرية في الوفاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

• وزيرة التضامن تعقد اجتماعاُ مع نظيرها العراقي لمناقشة وضع اللاجئين في مصر والعراق والمنطقة العربية والتوجه العربي نحو احتواء الأزمات الاقتصادية الحالية من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

• بنك ناصر الاجتماعي يعلن عن رفع الحد الأقصى لتمويل قرض مستورة إلى ٥٠ ألف جنيه ومدة فترة السداد إلى ٣ سنوات بمصروفات إدارية لا تتخطى 7%.

الثلاثاء 14 يونيو

• التضامن الاجتماعي توقع بروتوكول تعاون مع جمعية نهضة المحروسة لتنفيذ مبادرة تنموية تستهدف دعم وتمكين المرأة فى المناطق الريفية.

• مشروع مودة ينفذ ٦ تدريبات متخصصة لحوالي 400 من المخطوبين بمحافظة أسوان.

• برنامج مودة يطلق حملة التوسع في التدريبات المتخصصة للمخطوبين من خلال تنظيم لقاءات ومعسكرات بمشاركة مديريات التضامن على مستوى الجمهورية.

• صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينظم حفلا لتكريم دفعة حديدة من المتعافين من الإدمان بمحافظة المنيا.

• ويطلق المنتدى الأول لمواجهة تعاطي المخدرات بالمحافظة ومحافظ المنيا يخصص مقر للصندوق بجامعة المنيا لاستثمار طاقات الطلاب في التوعية بخطورة المخدرات.

الأربعاء 15 يونيو

• التضامن الاجتماعي تصدر بيانا ترد به على الفيديو المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات لسيدة بمحافظة المنوفية.

• التضامن الاجتماعي تتلقى من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطاباً يفيد بتقديم الجهة طالبة إعلان جمع تبرعات نقدية أو عينية ترخيص صادر من الوزارة قبل بث الإعلان.

• التضامن الاجتماعي تعقد دورة تدريبية لمشرفي حجاج الجمعيات الأهلية لتوعيتهم بالجانب الطبي والوقائي والديني ومناسك الحج قبل انطلاق موسم الحج للعام الحالي.

• برنامج "فرصة" ينتهي من تسليم الدفعة الثانية من مشروعاته بمحافظة شمال سيناء للأسر في بالوظة ورمانة.

• التضامن تسدد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 60% من تكلفة 850 وحدة سكنية لأبناء مصر (الأيتام) الذين تخرجوا من دور الرعاية بعد بلوغهم 21 سنة طبقاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بتوفير وحدات سكنية مجهزة لهم.

الخميس 16 يونيو

• القباج تتلقي تقريرًا يفيد تجاوز عدد المتطوعين بوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات 12 ألف متطوع.

• القباج تتلقى تقريرًا مجمعا من 30 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات نفذت أكثر من 900 نشاط مع المتطوعين خلال العام الدراسي 2021-2022.

• وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بسرعة إنقاذ مواطن مسن بلا مأوى وتقديم الدعم اللازم لآخر.

• الهلال الأحمر المصري يحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم وينظم حملات توعية على فوائد التبرع بالدم ومشتقاته على انقاذ ملايين الأرواح سنوياً.

• استمرار حملة وزارة التضامن الاجتماعي لمناهضة زواج الأطفال " جوازها قبل ١٨ يضيع حقوقها " من خلال ندوات التوعية وحملات طرق الأبواب بجميع محافظات الجمهورية.