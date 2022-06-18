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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

310 شركات سياحة تتقدم بطلبات لمعاينة سكن الحجاج المصريين بمكة المكرمة

معاينة سكن الحجاج
معاينة سكن الحجاج

قامت اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، بزيارة فنادق المستوى الاقتصادي الخاصة بإقامة حجاج السياحة المصريين بمناطق المسفلة وأجياد والعزيزية بمكة المكرمة.

وأشادت اللجنة بالفنادق المتميزة التي تم اختيارها في مكة المكرمة من حيث المستوى السياحي ومن قربها من الحرم المكى الشريف.

وأكدت سامية سامي أن جميع الفنادق متوافقة مع معايير سكن حجاج السياحة الموجودة بالضوابط المقررة وخاصة في ظل حرص الوزارة على جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتوفير كافة سبل الراحة لهم أثناء تأديتهم للمناسك.

وأشارت الى أن إجمالي عدد الشركات السياحية التى تقدمت حتى الآن بطلبات لمكتب شئون الحج السياحي المصري في مكة المكرمة لمعاينة سكن حجاج السياحة بها وصل إلى 310 شركة.

وأضافت أنه من المتوقع زيادة عدد الشركات المتقدمة خلال الأيام القليلة القادمة في ضوء وفود ممثلي الشركات للأراضي المقدسة لإتمام إجراءات معاينة وتوثيق عقود السكن للحجاج بالأراضي المقدسة.

وزارة السياحة والآثار اللجنة العليا للعمرة والحج السياحة حجاج السياحة مكة

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