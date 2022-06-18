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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بـ جواز سفر دبلوماسي وتكريم محمد صلاح كنموذج مصرى مشرف

محمد صلاح
محمد صلاح

طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، الحكومة المصرية ورئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية المصرية، بمنح اللاعب الدولى المصرى محمد صلاح، جواز سفر دبلوماسي كتكريم بسيط على مجهوداته الدولية الكبيرة والتى تعكس صورة مشرفة لمصر، وأخرها تبرعه بــ6% من ثروته للأعمال الخيرية. 

وأكد عضو مجلس النواب، أن اللاعب الدولى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى لكرة القدم ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى قيمة وقامة دولية ويستحق هذا التكريم البسيط، لما حققه من إنجازات عالمية فى الكرة، ولما قام به من صورة مشرفة لمصرى استطاع ان يلتف العالم اجمع على حبه وكنموذج مصرى عالمي يحتذي به وقدوة لشبابنا، مؤكدا أن محمد صلاح لاعب استثنائى للكرة المصرية نفخر به جميعا.

وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمنح نجم وكابتن منتخب المصرى، محمد صلاح، جواز سفر دبلوماسى، تكريماً لمشواره الرياضى المتميز ومساهمته فى رفع اسم البلاد فى الكثير من المحافل الدولية.

محمد صلاح مجلس النواب مجلس الوزراء الحكومة ليفربول الانجليزي

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