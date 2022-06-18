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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة عن عدم البدء في تطوير محطة قطار شنوان بشبين الكوم

النائب هانى خضر
النائب هانى خضر

يناقش النائب هاني خضر ، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر شبين الكوم غدا الأحد بلجنة النقل والمواصلات بالرلمان طلب الإحاطة بشأن عدم البدء في تطوير محطة قطار شنوان.

وأشار خضر فى بيان صحفى له إلى أنه من المقرر أن يكشف عن مفاجات كثيرة خلال مناقشة طلب الإحاطة بلجنة النقل والمواصلات بالبرلمان غدا.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عقد الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد الموافق 19 يونيو الجاري.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للبرلمان الماضية على قرار رئيس الجمهورية رقم (167) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان" لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4/ 1/ 2022 و5/ 1/ 2022.

كما تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيلًا ائتمانيًا بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليونا و100 ألف يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2022.

كما قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة مواد مشروع قانون بتعديل الضريبة على الأطيان الزراعية، بعد مطالبة الأعضاء بأن يكون المدة لفترة عاملين أو ثلاثة، بدلا من عام واحد، وفقا لما هو وراد في مشروع قانون الحكومة.

دائرة مركز وبندر شبين الكوم لجنة النقل والمواصلات بالرلمان طلب الإحاطة تطوير محطة قطار شنوان مجلس النواب

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