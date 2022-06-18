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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يستقر بختام التعاملات على أساس أسبوعي.. وعيار 21 يسجل 1006 جنيهات

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا على أساس أسبوعي، وذلك بنهاية تعاملات اليوم السبت، بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر في محلات الصاغة خلال الأسبوع الماضي.

وحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس، المتخصص في  أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1000 جنيه للبيع و1006 جنيهات للشراء .

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1005 جنيهات

عيار 21 يسجل 1001 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت 18ـ 6ـ 2022

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1143 جنيها للبيع و 1150 جنيها للشراء .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 857 جنيها للبيع و 862 جنيها للشراء .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 667 جنيها للبيع و 671 جنيها للشراء .

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي آلاف جنيه  للبيع و8048 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 35.543 ألف جنيه للبيع و35,8 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.142 مليون جنيه بيعا، و1.15 مليون جنيه للشراء.

وبرر خبراء، أسباب ارتفاع أسعار الذهب؛ نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي، وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها

 

سعر الذهب في مصر اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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