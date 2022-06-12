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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر  سعر الذهب في مصر  في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 12-6-2022، بعد أن تراجع أمس أساس أسبوعي بمتوسط 3 جنيهات في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية بمحلات الصاغة.
وحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في  أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1000 جنيه للبيع و1006 جنيهات للشراء .

سعر الذهب ينخفض 3 جنيهات في أسبوع

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1143 جنيها للبيع و 1150 جنيها للشراء .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 857 جنيها للبيع و 862 جنيها للشراء .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 667 جنيها للبيع و 671 جنيها للشراء .

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8 آلاف جنيه  للبيع و8048 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 35.543 جنيه للبيع و35,8 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.142 مليون جنيه بيعا، و1.15 مليون جنيه للشراء.

وبرر خبراء، أسباب ارتفاع أسعار الذهب؛ نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي، وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.

 

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها
 

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