عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. جمال شعبان يعلق على تصريحات حسام موافي.. ما الفرق بين الإنزيم والهرمونات

جمال شعبان
جمال شعبان

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

هل يصاب المؤمن بالمرض النفسي؟.. جمال شعبان يعلق على تصريح حسام موافي

أثار الدكتور حسام موافي، استاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني، الجدل بعد أحدث تصريحاته عن الأمراض النفسية، وأن المتدين لا يصاب بها.

في اليوم العالمي للسوشي .. 4 فوائد لا غنى عنها

يصادف 18 يونيو من كل عام، اليوم العالمي للسوشي، وهي أكلة يابانية اشتهرت في مصر خلال الفترة الماضية، وتتكون من السمك والجمبري، وتقدم نية أو مستوية، مع مجموعة من الأطباق الجانبية كصوص المايونيز.

نصائح لحماية طفلك من الحرارة المرتفعة في الصيف.. أعراض تحذيرية يجب مراعاتها

عندما يكون الطقس ملائمًا ، يكون اللعب وممارسة الرياضة بالخارج مفيدًا للغاية لصحة الأطفال البدنية والعقلية، إلا ان درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف يمكن أن تؤدي إلى إصابة الأطفال بالمرض بسرعة كبيرة لأسباب متنوعة.

ما الفرق بين الإنزيم والهرمون .. دراسات توضح

لا يعرف كثير من الأشخاص الفرق بين الإنزيم والهرمون ووظيفة كل منهما داخل الجسم بالرغم من أنهما من أهم المواد التى تساعد فى انتظام عمل مختلف أجهزة الجسم.

الامراض النفسية حسام موافي درجات الحرارة ممارسة الرياضة الجمبرى فصل الصيف المرض النفسي الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

أخبار الزمالك| رسالة عاجلة من مجلس الإدارة .. فيريرا يعلن قائمة الديربي

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

القصة الكاملة لإجبار طفل على خلع تيشرت الأهلي أثناء اختبارات الناشئين بالنادي الإسماعيلي

فيريرا يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

موضوعات متعلقة

متكسلش في الحر.. نصائح مهمة لممارسة الرياضة في الصيف

هل يصاب المؤمن بالمرض النفسي؟.. جمال شعبان يعلق على تصريح حسام موافي

في اليوم العالمي للسوشي .. 4 فوائد لا غنى عنها

جمال شعبان: يجب غسل الفاكهة والخضار بالخل والماء لتطهيرها والوقاية من العدوى

العدو الأول.. ما علاقة الاكتئاب بالسمنة ؟

هل ينتقل جدري القرود إلى الحيوانات ؟ دراسة تجيب

متوفر في كل منزل .. البروكلي يخفض مستوى السكر في الدم

علاج ألم العين واحمرارها بخطوات بسيطة .. الأسباب والأعراض

ترشيحاتنا

خطوبة المطربة العالمية بيري إدواردس على زميل محمد صلاح في ليفربول.. صور

بعد ظهورهما في جنوب إفريقيا.. سر خوف العلماء من سلالتي أوميكرون الجديدتين

نصائح لإبعاد الحشرات والأبراص عن منزلكِ في الصيف  .. أغربها البن والتبغ

نائب وزير الإسكان يوضح آخر ما توصلت إليه الأعمال بمدينة العلمين الجديدة

مسؤول الأمن فى النادى الاسماعيلى: فيه تعليمات أن الاختبارات تتم بـ تيشرت النادى

محمد دياب: رئيس مارفل شكر في ممثلينا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ إلحاحها على الزواج .. رجل يقتل عشيقته بوحشية في الهند

خطير.. بحث: كتم الأسرار يضر بصحتك العقلية

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

فيل على المريخ.. اكتشاف أثري غريب على الكوكب الأحمر

فيديو

غلطت فحق أختي ونفسي تسامحني.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يتحدث لأول مرة عن الأزمة|فيديوجراف

موقف دفعها للإعتزال وارتداء الحجاب.. كيف تغير شكل الفنانة نورا

بسبب الاحتجاجات وأعمال العنف.. رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

أغرب من الخيال.. قصة مقاضاة نجم مانشستر يونايتد لطالب مصري بتهمة العنصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ