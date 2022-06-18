نشرة الصحة والمرأة.. جمال شعبان يعلق على تصريحات حسام موافي.. ما الفرق بين الإنزيم والهرمونات

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

أثار الدكتور حسام موافي، استاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني، الجدل بعد أحدث تصريحاته عن الأمراض النفسية، وأن المتدين لا يصاب بها.

في اليوم العالمي للسوشي .. 4 فوائد لا غنى عنها

يصادف 18 يونيو من كل عام، اليوم العالمي للسوشي، وهي أكلة يابانية اشتهرت في مصر خلال الفترة الماضية، وتتكون من السمك والجمبري، وتقدم نية أو مستوية، مع مجموعة من الأطباق الجانبية كصوص المايونيز.

نصائح لحماية طفلك من الحرارة المرتفعة في الصيف.. أعراض تحذيرية يجب مراعاتها

عندما يكون الطقس ملائمًا ، يكون اللعب وممارسة الرياضة بالخارج مفيدًا للغاية لصحة الأطفال البدنية والعقلية، إلا ان درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف يمكن أن تؤدي إلى إصابة الأطفال بالمرض بسرعة كبيرة لأسباب متنوعة.

ما الفرق بين الإنزيم والهرمون .. دراسات توضح

لا يعرف كثير من الأشخاص الفرق بين الإنزيم والهرمون ووظيفة كل منهما داخل الجسم بالرغم من أنهما من أهم المواد التى تساعد فى انتظام عمل مختلف أجهزة الجسم.