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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

في اليوم العالمي للسوشي .. 4 فوائد لا غنى عنها

السوشي
السوشي

يصادف 18 يونيو من كل عام، اليوم العالمي للسوشي، وهي أكلة يابانية اشتهرت في مصر خلال الفترة الماضية، وتتكون من السمك والجمبري، وتقدم نية أو مستوية، مع مجموعة من الأطباق الجانبية كصوص المايونيز.

وفي اليوم العالمي للسوشي، نستعرض في هذا التقرير، فوائد السوشي.

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فوائد السوشي

قال الدكتور الياباني سميث، أخصائي التغذية، يمكن أن يحتوي السوشي على الكثير من مجموعات الطعام المختلفة في مجموعة واحدة، هذا يعني أنك ستحصل على البروتين والكربوهيدرات والدهون والمغذيات المضادة للأكسدة (فيتامين E و C) والفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل B12 و K.

1- الدهون الصحية
تحتوي جميع أنواع الأسماك على البروتين ، لكن بعضها فقط يحتوي على دهون أوميجا 3، تفيد هذه الدهون الصحية قلبك عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو جلطات الدم.

 بالإضافة إلى ذلك، فهي تعزز الدماغ ولها خصائص مضادة للالتهابات، يعد الماكريل مصدرًا جيدًا لدهون أوميغا 3، مثله مثل السلمون والتونة وثعبان البحر.

لفائف السوشي مع الأفوكادو هي أيضًا مصادر جيدة للدهون الأحادية غير المشبعة ، وهي دهون أخرى صحية للقلب يمكن أن تقلل من الكوليسترول السيئ.

2- مضادات الأكسدة
يحتوي الزنجبيل المخلل والأعشاب البحرية والوسابي على مضادات الأكسدة أو الفيتامينات والمعادن الطبيعية التي توفر فوائد صحية متعددة.
وغالبًا ما تسير الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات جنبًا إلى جنب، وإذا أضفت مصادر مختلفة للأطعمة التي لها خصائص مضادة للأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، فيمكنك فعل الخير لجسمك.

3- الكربوهيدرات الصحية
يعد اختيار السوشي مع الأرز البني، الحبوب الكاملة، خطوة صحية، ستحصل على المزيد من الفوائد الصحية من الألياف، من المزيد من فيتامينات ب والمغنيسيوم والسيلينيوم وبعض المعادن الأخرى.

4- الألياف القابلة للذوبان
بالإضافة إلى الأرز البني ، تعتبر الأفوكادو وسلطة الأعشاب البحرية وإدامامي مصادر جيدة للألياف القابلة للذوبان، يقول سميث إن هذا النوع "يمنحك إحساسًا بالامتلاء" ، بالإضافة إلى المساعدة في خفض الكوليسترول والتحكم في مستويات السكر في الدم.

 

السوشي فوائد السوشي اليوم العالمي للسوشي السمك والجمبري الكربوهيدرات الصحية

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